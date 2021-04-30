Ученые нашли первую в мире беременную мумию (фото) [ Редактировать ]
Источник: BBC
Команда польских ученых обнаружила первую в мире беременную древнеегипетскую мумию. Об этом сообщает BBC со сслыкой на Journal of Archaeological Science.
Ранее считалось, что это мумия мужчины-жреца. На это ученых натолкнули надписи на замысловатом гробу и саркофаге. В Польшу она была привезена в 1826 году и хранится в национальном музее Варшавы.
Ученые выяснили пол мумии, исследовав ее с помощью рентгена. По мнению археологов, забальзамированный труп принадлежат египтянке с высоким социальным статусом, которой на момент смерти было от 20 до 30 лет. Плоду, который она вынашивала, было около 26-30 недель.
В брюшной полости мумии были обнаружены четыре связки, которые охватывали ребенка. Причины смерти женщины неизвестны, она умерла в 1-м веке до н.э.
Ученые полагают, что мумия была помещена не в тот гроб торговцами антиквариатом в 19 веке, когда грабежи и повторная упаковка останков были повсеместной практикой.
Мумия хорошо сохранилась, но имеет повреждения в районе груди. Ученые предполагают, что она использовалась для хранения и перевозки ценностей.
Напомним, что в Египте нашли мумию с золотым языком. Ученые считают, что золотой язык предназначен для того, чтобы помочь умершему разговаривать в загробной жизни.
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