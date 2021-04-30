Это требует больших усилий, но оно того стоит: бегая по утрам, вы не только начинаете день в хорошей форме, но и сжигаете много калорий перед завтраком, передает newsyou.info.

Вот как это работает с мотивацией

Многие утренние бегуны знают проблему: как встать с постели достаточно рано, чтобы максимально использовать утренние часы? Особенно сложно выполнять многие дела в холодное и влажное время года.

Есть несколько небольших, но простых мотивационных приемов, которые помогут вам преодолеть свое внутреннее слабое "я". Например, накануне вечером можно надеть одежду для бега или начать день с плейлиста для хорошего настроения.

Бег по утрам: с завтраком или без?

Некоторые пропускают завтрак из-за нехватки времени, другие просто не голодны в ранние часы. Этот факт может даже сделать беговые тренировки немного более эффективными. Из-за пустых запасов гликогена, в которых организм хранит углеводы для производства энергии, сжигание жира ускоряется по утрам.

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