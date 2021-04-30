Пандуси і підйомники для інвалідів: у Харкові за підтримки "Опозиційної платформи - За життя" оновлюють соціальну інфраструктуру

На оснащення пандусів та з'їздів для людей з інвалідністю, тільки у Харкові потрібно півтора мільйона гривень на рік. І головне - робити доступними треба не окремі парки, а все місто