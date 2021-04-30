Депутати від "Опозиційної платформи - За життя" закликали Парламент вшанувати пам'ять жертв Другої Світової війни [ Редактировать ]
Напередодні, на засіданні Верховної Ради, депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя" вийшли до парламентської трибуни з портретами своїх рідних - учасників Другої світової війни і радянських воєначальників.
Таким чином представники політсили закликали присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять про переможців над фашизмом.
Вадим Рабінович, народний депутат, співголова "Опозиційної платформи - За життя":
Поруч зі мною сьогодні біля цієї трибуни мої товариші з портретами своїх рідних, що воювали проти фашизму за українську землю, а також портретами полководців тієї війни. Такі фото є у мільйонів українських сімей.
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