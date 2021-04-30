"МИР чи ВІЙНА", повний випуск за 30 квітня 2021 року [ Редактировать ]
У сьогоднішньому випуску програми: комунальні тарифи - чого чекати? Коли зупиниться тотальне подорожчання товарів? І яких нових цифр чекати українцям в платіжках та на цінниках в магазинах?
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