Відзавтра - на річні контракти. З травня на українців чекають нові правила оплати за газ. Бо запрацюють річні контракти на постачання газу. Нагадаємо, такі договори - вимога НКРЕКП і всіх споживачів переведуть на них автоматично.

Тож, яких цін чекати і головне - чи будуть вони вигідними для українців взимку?

На них чекали кілька місяців, і діятимуть вони майже рік!

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Всіх людей переведуть автоматично.

Геннадій Кобаль, експерт у сфері енергетики:

Там є до 13 гривень окремі постачальники пропонують.

Щоправда - не всі. У більшості постачальників ціна газу нижче. Тож чи вигідні споживачам річні контракти?

Пані Любов саме підписує результат перерахунку останнього платежу. Жінка живе у багатоквартирному будинку. Тож на газ, каже, витрачає небагато та й ціною...

Любов, жителька Боярки:

Поки що задоволена. Це страждає населення приватних будинків. Для квартири дуже добре. Нехай не піднімають.

Піднімати протягом року не будуть. Бо вже наступного тижня всі абоненти перейдуть на річні газові контракти. Тож скільки доведеться платити?

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Для більшості українців така ціна складе трохи менше 8 гривень за куб. Восени та взимку це убезпечить споживачів від різких стрибків цін, адже встановлені ціни підвищувати не будуть.

Як платити, і головне - що робити, якщо ви хочете платити, приміром, "класично" - щомісяця?

Аліна Шиденко, фахівець з обслуговування клієнтів:

Потрібно підписати заяву-приєднання онлайн. В особистому кабінеті, чи на сайті 104.ua, або в любому центрі обслуговування клієнтів.

Пані Людмила якраз говорить з одним із таких абонентів.

Людмила, фахівець з обслуговування клієнтів:

Ви передаєте як свої показники?

Про нові тарифи, каже жінка, клієнти питають часто.

Людмила, фахівець з обслуговування клієнтів:

Дуже часто питають і тільки й говорили, що постанова должна буть НКРЕКП. Мене вже запитували. Обов'язково питають яка ціна буде.

І наскільки ці річні контракти вигідні? Експерти кажуть: усе залежить від постачальника і його ціни за річним контрактом. Тут головну роль відіграють великі запаси газу.

Геннадій Кобаль, експерт з питань енергетики:

Ті постачальники, ті компанії, які заключили з Нафтогазом контракт на постачання. Ну та ж "Е-енергія". Це якраз ті компанії, які будуть торгувати, або мають можливість торгувати газом українського видобутку.

Компанії "поменше" продаватимуть газ дорожче. Бо його треба спочатку купити в Європі. А там - ціновий "пік". Навіть зараз після "холодного" сезону.

Геннадій Кобаль, експерт з питань енергетики:

Газ на ринку коштує приблизно 9 тисяч. Навіть трошки більше. Тобто, що постачати газ для населення. компанії-постачальнику треба купити цей газ за 9 тисяч, завести його, понести якісь видатки, в результаті ми отримаємо ціни 10-11 і до 13 гривень.

А чого ж тоді восени чекати? І чи будуть "7,99" вигідними в холодну пору року?

Юрій Корольчук, експерт з питань енергетики:

8 тисяч гривень - це фактично ціна без транспортування. Тобто з транспортуванням, з розподілом, то ціна зростає ще там на гривню 80. Тобто виходить майже 10 гривень буде коштувати газ. На осінь скоріше за все вона підросте до рівня 250 доларів за тисячу кубометрів. А зимою, можливо, буде й вище.

Якщо ж бажаєте зекономити ще більше - постачальники пропонуватимуть спеціальні акційні пропозиції. Наприклад, купити газ на опалювальний період влітку.