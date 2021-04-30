Хтось на шашлики, хтось на дачу, а хтось - на моря. Ці вихідні будуть довгими. Окрім суботи і неділі, неробочі ще й понеділок із вівторком. Тож де, як і за скільки можна цікаво провести вікенд?

Травень зустрічатиме українців одразу чотирма вихідними. Перший - припадає на підготовку святкового столу до Великодня.

Буду готовить яйця, готувать. Раніше зустрічались багато з рідними, але зараз не з ким не зустрінешся - карантин, дуже вузьке коло і якісь саме-саме близькі.

А далі - хто куди. Виїхати в передмістя, чи просто відпочити в парку з друзями, ну і за традицією:

Шашлик будемо робити, відпочивати.

Попри вихід столиці з жорсткого локдауну, для декого він однаково триватиме...

ВООЗ предупреждает и Европу, а мы в Европе, шо слишком рано вы.

Ну а хтось залишиться вдома з інших причин.

Важко кудись поїхати, у нас дача під Києвом, але електричка - стільки людей, дуже важко кудись вибратися.

І справді, попит на подорожі зараз величезний. По Україні найпопулярнішими залишаються Одеса, Львів та закарпатські курорти. Втім ціни тут б'ють по кишені. В Одесі стартують від 5 тисяч гривень за три доби на одну людину. Розкішний відпочинок обійдеться у пів сотні тисяч гривень. Але за ці ж гроші, не гірше можна відпочити й за кордоном.

Олена Бальме, власниця туристичної компанії

Зараз дешевше, наприклад Туреччина. Їхати до Туреччини, через те, що Туреччина відкрита не для всіх країн світу, а все-таки для українців і тут все-таки 70% наших громадян і ціни дійсно дуже класні на травневі свята і на травень. Що стосується Єгипту - навпаки, ціни виросли й уже майже немає місць на рейси на травневі свята.

Натомість декому не до заморських країв. Радіючи теплу, кияни вже опановують місцеві пляжі.

Як казав один персонаж з тік-току:"ці свята я буду проводити на виробництві рідному". Зараз пилюкою припаду трохи - і піду змию цей пісок.

Обов'язково вийти на вулицю радять психологи. Кажуть, зміна локації хоча б з дому в парк - найкращий відпочинок для мозку.

Лілія Король, психологиня:

Побыть хотя бы несколько часов и вы почувствуете, что уровень состояния и энергетики будет совершенно другой. Ну, и конечно же самое важное, что вы получите - это витамин "Д". И когда майские праздники закончатся, вы вместо похмелья будете иметь серотонин - гормон счастья!

Отже, варіантів, як відпочити на травневих вихідних - не перелічити. Знайдуться на будь-який смак та гаманець. А ми будемо працювати для вас.