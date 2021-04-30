В пятницу, 30 апреля, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николай Скорик назвал условия для запуска экономики в стране.

"Для того чтобы запустить экономику, нужно дать ей стимулы. Должна упасть себестоимость хоть в чем-то. В чем-то - это как раз в коммунальных тарифах, в энергоносителях. Если они высокие, наша продукция неконкурентоспособная и ни о каком росте мы говорить не можем", - сказал он.

Мы же понимаем, что для внутреннего рынка, мы абсолютно не думаем об экономике с точки зрения ее конкурентноспособности по отношению к мировой экономике. Мы не делаем никаких шагов, чтобы нашего производителя защитить. Хочу сделать акцент на том, что нет никаких шагов с точки зрения защиты нашего внутреннего рынка.

"Если мы говорим о том, что должны запустить экономику, мы должны дать ей стимулы. Стимулы из того, что мы видим на поверхности - один из главных стимулов - использовать наше географическое положение, как мы использовали его долгие годы", - добавил Скорик.

Нужны конкретные шаги. Необходимо вернуться к прямым взаимоотношениям с Россией по газу, насколько это возможно. Мы же покупаем у них уголь и электроэнергию, нам ничего не мешает. Это вернуться к нормальной цене. Я понимаю, что на нас давят кредиторы, что у нас есть требования МВФ. Но очень правильный тезис, что коммунальные платежи сегодня - это не платежи, не тарифы, а опосредованный налог, вымывание денег у населения. Удобно забирать деньги через систему коммунальных платежей, а не администрировать крупных плательщиков.

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