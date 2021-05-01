Прибув благодатний вогонь і в Україну. Літак із ним приземлився близько півтори години тому в Жулянах.

Моя колега Ірина Розова зараз там і готова розказати подробиці.

Буквально кілька годин польоту і Благодатний вогонь із Єрусалима вже в Києві. На нього і журналісти, і священники, і віряни чекали в аеропорту Жулян. На летовище безпосередньо нас не пустили. Тож довелося дожидатися в терміналі. І ось пропоную подивитися перші хвилини як делегація заходить до холу аеропорту.

І ось я тримаю в руках, те священне диво - Благодатний Вогонь. І якщо в Храмі Господньому він не обпікає, то зараз, я вам скажу, - достатньо гаряче. Запалити від нього свої лампадки в аеропорту мали змогу всі охочі.

Андрій, вірянин:

Свято це воскресіння всього живого і ми кожен рік приїжджаємо брати цей благодатний вогонь і веземо його в місто Васильків, роздаємо людям, щоб кожен приніс у свої домівки і ми мали христове воскресіння.

Кирило, вірянин:

Каждый год две лампадки, одну себе одну маме. Две вещи тепло какое то доброе семейное и очищение какое то, после поста ни диеты ни то что называется очищение внутренее. Праздник, хороший праздник.

І буквально щойно вогонь повезли до Києво-Печерської Лаври. Об одинадцятій вечора біля Успенського собору його роздаватимуть вірянам. Також зі столиці вогонь передадуть у всі єпархії

Митрополит Антоній, керуючий справами Української Православної Церкви:

Всіх вас вітаю зі святом нехай пасха з христова яка наступає вселяє віру любов мир злагоду мир терпіння. ми молилися на святій землі щоби в нашій Україні запанували мир і ми розвивалися держава яка має прекрасних людей, прекрасну землю все що необхідне для щастя людського.

Ми вже також вирушаємо. І веземо Благодатний вогонь до редакції. Тож, дочекайтеся. А наших телеглядачів я щиро вітаю всіх із прийдешнім Великоднем! Миру нам та здоров'я.