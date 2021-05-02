Пономарев записал со звездами уникальное песнопение "Христос Воскрес" на 12 языках (видео) [ Редактировать ]
Известный украинский певец Александр Пономарев к Пасхе представил концептуальное песнопение "Христос Воскрес" на 12 языках, в записи которого принимали участие отечественные и иностранные артисты.
Клип на песнопение опубликован на YouTube-канале Пономарева.
Кроме голоса автора музыки произведения, можно также услышать украинских звезд Виктора Павлика, Тоню Матвиенко, Олю Цибульскую, Виталия Козловского, Тараса Тополю, Арсена Мирзояна, Наталью Холоденко, Злату Огневич, DZIDZIO, а также оперного певца Хэ Му и настоятеля монастыря в Грузии схиархимандрита отца Серафима.
Отмечается, что "Христос Воскрес" исполняют во всем мире, но под разную музыку. Сейчас же Пономарев создал единую мелодию на всех. Это стало первым в мире унифицированным пасхальным песнопением "Христос Воскрес", слова которого не менялись сотни лет. Подобная практика ранее никем не использовалась.
Артисты пели в сопровождении оркестра и хора заслуженного академического ансамбля песни и танца ВСУ, детского хора Art music school ZABAVA и под звуки бандуры Марины Круть.
Песнопение начинается на украинском, а далее продолжается на арамейском, китайском, итальянском, турецком, польском, английском, грузинском, испанском, греческом, французском и старославянском языках. В финале тоже звучит украинский - уже хором. Произведение длится около семи с половиной минут.
Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Известный российский певец Михаил Шуфутинский удивил заявлением
Президент Украины обратился к народу по случаю празднования Пасхи
Исходя из примет, замеченных на Страстной неделе, люди могли предсказать, что их ожидает в будущем году
Самолет с Благодатным огнем прибыл из аэропорта "Бен-Гурион" в Израиле в Международный аэропорт "Киев" в 18:40. Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23:00
Страсну п'ятницю присвячують спогадам про страждання, смерть Ісуса на хресті і Його поховання, а вже у неділю віряни відзначатимуть Великдень