Известный украинский певец Александр Пономарев к Пасхе представил концептуальное песнопение "Христос Воскрес" на 12 языках, в записи которого принимали участие отечественные и иностранные артисты.

Клип на песнопение опубликован на YouTube-канале Пономарева.

Кроме голоса автора музыки произведения, можно также услышать украинских звезд Виктора Павлика, Тоню Матвиенко, Олю Цибульскую, Виталия Козловского, Тараса Тополю, Арсена Мирзояна, Наталью Холоденко, Злату Огневич, DZIDZIO, а также оперного певца Хэ Му и настоятеля монастыря в Грузии схиархимандрита отца Серафима.

Отмечается, что "Христос Воскрес" исполняют во всем мире, но под разную музыку. Сейчас же Пономарев создал единую мелодию на всех. Это стало первым в мире унифицированным пасхальным песнопением "Христос Воскрес", слова которого не менялись сотни лет. Подобная практика ранее никем не использовалась.

Артисты пели в сопровождении оркестра и хора заслуженного академического ансамбля песни и танца ВСУ, детского хора Art music school ZABAVA и под звуки бандуры Марины Круть.

Песнопение начинается на украинском, а далее продолжается на арамейском, китайском, итальянском, турецком, польском, английском, грузинском, испанском, греческом, французском и старославянском языках. В финале тоже звучит украинский - уже хором. Произведение длится около семи с половиной минут.

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