Морги переполнены: в Индии установлен страшный рекорд смертности от коронавируса [ Редактировать ]
В Индии число новых случаев заражения коронавирусом незначительно снизилось, но количество смертей от COVID-19 подскочило до рекордных 3689 человек. Еще один штат закрылся на карантин, поскольку система здравоохранения страны неспособна справиться с огромной нагрузкой. Об этом сообщает Reuters.
Власти сообщили о 392 488 новых случаях за предыдущие 24 часа, в результате чего общее число случаев достигло 19,56 млн. На данный момент вирус убил 215 542 человека. В субботу Индия сообщила о рекордных 401 993 новых случаях коронавируса.
Индийские больницы, морги и крематории переполнены, поскольку в стране ежедневно регистрируется более 300 тысяч случаев заболевания в течение более 10 дней подряд. Десятки людей умерли за последнюю неделю из-за нехватки кислорода в больницах только в Дели.
Почти 10 индийских штатов и территорий ввели ограничения в той или иной форме, даже несмотря на то, что федеральное правительство по-прежнему неохотно вводит национальную изоляцию.
Восточный штат Одиша стал последним, кто объявил о двухнедельной изоляции, присоединившись к Дели, Махараштре, Карнатаке и Западной Бенгалии. Другие штаты, в том числе Уттар-Прадеш, Телангана, Ассам, Андхра-Прадеш и Раджастхан, ввели либо комендантский час в ночное время, либо карантин по выходным.
Газета Indian Express сообщила в воскресенье, что целевая группа страны по COVID-19 посоветовала федеральному правительству ввести национальную изоляцию.
Ранее сообщали, что в Индии распространяется штамм коронавируса с тройной мутацией. Насколько тройная мутация вируса более заразна и смертельна, станет известно после дополнительных исследований, 10 лабораторий по всей стране занимаются исследованиями генома коронавируса.
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