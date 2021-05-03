По Японии пронесся сильный торнадо, который переворачивал автомобили и сносил крыши домов. Всего пострадало 92 здания и несколько человек получили травмы. Об этом сообщает The Japan times.



Стихия повредила 92 строения в городе префектуры Сидзуока.

Сейчас метеорологи изучают возможность возникновения повторного торнадо после того, как многие здания в Сидзуоке были разрушены.

Издание уточняет, что в городе были сорваны крыши зданий, разбиты стеклянные окна и автомобили брошены на бок. Кроме того, городские власти заявили, что три человека получили легкие травмы.

Сильный ветер повалил на бок и опоры электроснабжения, что вызвало опасную ситуацию и привело к отключениям. Около 3200 домашних хозяйств пострадали от отключения электроэнергии.

В воскресенье, 3 мая, жители убирали стекло и остатки черепицы, которыми была усеяна территория после торнадо. Люди говорят, что по всему кварталу яростно грохотали окна домов, а потом электричество отключили.

Накануне сообщали, что ураган в Китае развернул пассажирский самолет и срывал крыши с домов.

Ранее сообщали, что в Беринговом море бушевал один из самых сильных штормов, которые когда-нибудь бывали в северной части Тихого океана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.