Погода в Украине в мае после заморозков сменится сильной жарой. Температура будет достигать +30 градусов. Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань.



Синоптик сообщил, что нашу стану после 6 мая ждет резкое снижение температуры. Также ожидаются сильные ливни. Днем будет достаточно прохладно, до +10 +12 градусов днем.

Заморозки ожидаются в северных и восточных регионах, температура там опустится до 0 градусов.

Горбань сообщил, что приблизительно к 10 мая в стране стремительно потеплеет и придут летние градусы, то есть начнется настоящее лето, а в 20-х числах мая жара будет зашкаливать выше 30 градусов.

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В средине мая в Украину придут грозовые дожди, в третьей декаде установится комфортная погода - днем +25 +27 градусов тепла. К концу месяца немного похолодает, днем до +20 +22 градусов.

А вот синоптики Укргидрометцентра считают что нынешний май будет намного прохладней, чем в 2020 году.

Ранее сообщали, что синоптик рассказал, какой будет погода летом в Украине.

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