Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС разрешить въезд на свою территорию иностранцев, которые прошли иммунизацию от коронавируса. Столь важное решение приняли впервые с начала пандемии.

Согласно рекомендациям, вакцинация должна проходить препаратами, которые прошли сертификацию в Европейском агентстве по лекарственным средствам или же Всемирной организацией здравоохранения.

Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию Евросоюза с несущественными целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС, разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях.

Отмечается, что порядок и режим пересечения границ каждой страны определяется самостоятельно государствами-членами Европейского Союза.

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Кроме того, в Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили о связи между вакциной от коронавируса AstraZeneca и образованием тромбов. такое заявление сделал глава отдела вакцин ЕМА Марко Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero.

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