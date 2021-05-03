Країна контрастів. Україна посідає передові позиції у світі з видобутку й експорту корисних копалин, продукції сільського господарства та промислового потенціалу. Але при цьому пасе задніх - за рівнем життя й добробуту населення.

Чому за таких можливостей ми маємо такий сумний результат і що потрібно змінити? Про все це розпитувала в експертів Олена Логінова.

Така багата й водночас така бідна Україна! Про корисні копалини, сільське господарство й потужний промисловий потенціал України відомо далеко за її межами. Перше місце в Європі за запасами й видобутком уранових руд. Друга позиція за розвідкою запасів марганцевих і залізних руд. 7 за запасами вугілля.

Вражають і цифри промислового виробництва - 1 місце в Європі з виробництва аміаку. 3 у світі з експорту чавуну, 10 за обсягами виробництва сталі. І те, що Україна - житниця Європи, - не просто красиві слова. За нами першість на континенті за площею орних земель. Чверть усього світового обсягу чорнозему - це Україна! Перше місце у світі з виробництва й експорту соняшнику й соняшникової олії. Україна здатна прогодувати 600 мільйонів людей.

І, маючи, такі можливості, Україна залишається однією з найбідніших у Європі та світі. За рівнем процвітання ми на 111 місці зі 149 держав. Це дані британських аналітиків. А ще ми у п'ятірці за темпами скорочення населення. Говорити про рейтинг найщасливіших країн світу - взагалі не випадає. Там ми одні з останніх.

Але чому за таких природних багатств українці залишаються такими бідними? Експерти пояснюють: усі вищенаведені ресурси - це сировина, а не готова продукція. І експортуємо ми саме її. А сировина, як відомо, коштує набагато дешевше, ніж кінцевий продукт із неї, як-от: побутова техніка, автомобілі чи одяг. А отже, й основний дохід отримують саме ті країни, які виробляють готову продукцію з нашої сировини.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Всі країни які розвивали своє внутрішнє виробництво вони захищали свій внутрішній ринок від масованого імпорту. Якщо ви налагоджуєте виробництво в середині країни це є робочі місця, це є податки - це є валовий внутрішній продукт вашої країни. Якщо ви вивозите сировину, а завозите сюди кінцевий продукт то ви своєю сировиною фінансуєте інші народи.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Якщо ми будемо говорити про чорноземи. Ми на третьому місці в світі по виробництву зерна, проте зерно іде в інші країни в ту же саму Італію, а звідти з Італії вже приходять макаронні вироби. Як результат у нас доданої вартості залишається мінімальна, а основна додана вартість залишається в інших країнах, де відбулося виробництво такої продукції.:

Виходить так, що внутрішній ринок України не захищений від масованого іноземного імпорту. Приміром, за Угодою про вільну торгівлю з Євросоюзом, Україна зобов'язалася не перешкоджати завезенню європейських товарів на свій ринок.

Єдиний вихід, запевняють експерти - захищати внутрішнього виробника, давати можливість не тільки видобувати сировину, а й виробляти з неї готову продукцію.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Це кроки не можна зробити умовно кажучи, за один рік чи за два роки. Це має бути стала економічна політика протягом 10 років. Це боротьба з контрабандою неможливість завезення імпорту без сплати відповідних податків, зменшення податків на готову продукцію, а сировина має оподатковуватися більшими митами ніж вони є зараз.

А поки жодного з цих кроків не зроблено, Україні залишається й далі пишатися природними багатствами і пасти задніх у списку найбідніших країн світу.