Польща готова всебічно підтримувати європейські та євроатлантичні прагнення України. Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Анджеєм Дудою у Варшаві.

Туди президент України прибув на святкування 230 річниці ухвалення Конституції Польщі. Лідери підписали спільну декларацію про підтримку Варшавою європейських прагнень Києва.

Володимир Зеленський, президент України:

Я вважаю, що Європейський союз він повинен бути дуже потужним і дуже сильним. Я вважаю що він повинен запрошувати країни які хочуть бути в Європейському союзі. І я вдячний вам за те що ви підтримуєте України.

Анджей Дуда, президент Польщі: