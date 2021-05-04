Польща заявила про підтримку євроатлантичних прагнень України [ Редактировать ]
Польща готова всебічно підтримувати європейські та євроатлантичні прагнення України. Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Анджеєм Дудою у Варшаві.
Туди президент України прибув на святкування 230 річниці ухвалення Конституції Польщі. Лідери підписали спільну декларацію про підтримку Варшавою європейських прагнень Києва.
Володимир Зеленський, президент України:
Я вважаю, що Європейський союз він повинен бути дуже потужним і дуже сильним. Я вважаю що він повинен запрошувати країни які хочуть бути в Європейському союзі. І я вдячний вам за те що ви підтримуєте України.
Анджей Дуда, президент Польщі:
У червні відбудеться саміт Північноатлантичного альянсу в Брюсселі. На ньому обговорюватиметься питання безпеки в Україні, а у зв'язку з цим і безпеки всієї Центральної Європи. Ще на порядку денному буде питання дорожньої карти, шляху, яким Україна повинна рухатися до членства в НАТО.
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