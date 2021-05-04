Уже минуло майже два роки, та звірі й досі в клітці

На Прикарпатті активісти намагаються врятувати трьох бурих ведмедів. Тварин випадково знайшли два роки тому в селі Стопчатів на території місцевого підприємства. Їх утримували в жахливих умовах. Утім, забрати клишоногих досі так і не вдалося. Чому? Дізнавалася Жанна Дутчак.

Чотири гектари теплиць із коноплями, а поруч маленька клітка, в якій троє бурих ведмедів - Василь, Василина й Тайсон. Це відео активістка Наталія зняла на телефон майже два роки тому.

Наталія Фармус, активістка:

В мене був шок. Тварини були голодні, тварини були виснажені, тварини були в зовсім маленькій кліточці.

І тоді Наталя пообіцяла собі звільнити тварин. Утім, не уявляла, що зробити це буде складно. Звернулась і в поліцію, і в екологічну інспекцію.

Наталія Фармус, активістка:

У них зразу була мотивація така, що вони не можуть нічого вчинити оскільки це є приватна територія. Тоді виникає питання взагалі функціонування екологічної інспекції як органу.

Уже минуло майже два роки, та звірі й досі в клітці. Віддавати ведмедів власники не хочуть, хоча й не мають на них жодних документів. Згідно із законом, на одного бурого ведмедя в неволі має припадати мінімум двісті квадратних метрів. А тут на трьох - у кілька разів менше.

Володимир Бочко, зоозахисник, заступник директора Галицького національного природного парку:

У них розвивається стереотипія - хвороба психологічна. Тварина може ходити по кругу, мотати головою. І що цікаво вже навіть не завжди вдається в реабілітаційних центрах вилікувати тварину.

Ми намагалися поговорити з власниками підприємства, де утримують тварин. Та ті навіть телефоном спілкуватися не захотіли.

Побачити клишоногих нам також не вдалося. Клітка з тваринами - за ось цим парканом. На воротах - замок. Усередину нас не пустили.

В Екологічній інспекції запевняють: зробили все можливе. Ще у 2019 році були на перевірці, написали висновок про неналежні умови та жорстоке поводження і звернулися до суду. Власників підприємства оштрафували, але у вилученні тварин відмовили. Чому не подали апеляцію? Інспектори пояснити не змогли.

Руслан Чорненький, завідувач сектору державного екологічного нагляду тваринного світу та біоресурсів Карпатського округу:

По перше це червонокнижні тварини по друге це не коти, щоб в якийсь кошик і поїхати і повести. Це ціла процедура. Нас не пускали на територію, то яким чином ми можемо проникнути туди щоб зробити перевірку.

Не впускали на територію тривалий час і представників поліції. Зайти та провести обшуки ті змогли лише нещодавно, після ухвали суду.

Христина Максимчак, начальник відділу зв'язків з громадськістю Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області:

На даний момент працівники Косівського відділку поліції також подали клопотання до суду уже з вимогою зробити обшук, але вже для того, щоб вилучити тих ведмедів з території.

Активісти й зоозахисники сподіваються, що нарешті ця справа увінчається успіхом. І "стопчатівські клишоногі в'язні" нарешті вийдуть із клітки й поїдуть у реабілітаційний центр.