Пожежа і два вибухи: у Києві посеред дороги згорів автобус

Хмари чорного диму, який виривається в небо з моторного відсіку автобуса і кілька водіїв, які у відчаї намагаються загасити полум'я. Таку картину побачили журналісти "Подробиць" по дорозі на зйомку у Подільському районі.