На трасі Луцьк-Львів обвалився міст [ Редактировать ]
На трасі Луцьк-Львів обвалився міст через річку Західний Буг. Це сталося поблизу села Гайок на Львівщині. потерпілих немає, однак траса національного значення перекрита.
Для водіїв склали схеми об'їзду. У соцмережах ще раніше люди скаржилися на аварійний стан переправи. Що спричинило руйнування мосту - з'ясовуватиме спеціальна комісія.
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