У потягу на момент аварії було з півсотні пасажирів

20 людей загинули, 49 травмувалися - внаслідок обвалу мосту в Мехіко. Зруйнувалася естакада метро саме коли там їхав потяг, і все разом упало на автомобілі знизу. Серед загиблих діти.

Щонайменше семеро людей - у критичному стані. За даними ЗМІ, естакада не витримала після того, як в одну з її опор влетіла автівка. У потягу на момент аварії було з півсотні пасажирів.

Поліція оточила район. На місці працюють рятувальники.