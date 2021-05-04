У Мехіко міст впав разом із потягом [ Редактировать ]
20 людей загинули, 49 травмувалися - внаслідок обвалу мосту в Мехіко. Зруйнувалася естакада метро саме коли там їхав потяг, і все разом упало на автомобілі знизу. Серед загиблих діти.
Щонайменше семеро людей - у критичному стані. За даними ЗМІ, естакада не витримала після того, як в одну з її опор влетіла автівка. У потягу на момент аварії було з півсотні пасажирів.
Поліція оточила район. На місці працюють рятувальники.
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