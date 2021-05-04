Через пандемію у Німеччині знову скасували "Октоберфест". Провести фестиваль із дотриманням карантинних обмежень, зокрема, в захисних масках і зі збереженням соціальної дистанції нереально - заявили місцеві чиновники.

"Октоберфест" - одне з найбільших народних гулянь у світі, що триває два тижні у Мюнхені. Захід щороку відвідують понад шість мільйонів людей. Торік його теж скасували.

Петер Інселькаммер, представник організаторів фестивалю "Октоберфест":