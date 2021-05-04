Німці залишаться без пива з "Октоберфесту" [ Редактировать ]
Через пандемію у Німеччині знову скасували "Октоберфест". Провести фестиваль із дотриманням карантинних обмежень, зокрема, в захисних масках і зі збереженням соціальної дистанції нереально - заявили місцеві чиновники.
"Октоберфест" - одне з найбільших народних гулянь у світі, що триває два тижні у Мюнхені. Захід щороку відвідують понад шість мільйонів людей. Торік його теж скасували.
Петер Інселькаммер, представник організаторів фестивалю "Октоберфест":
Звичайно, я вкрай розчарований. Навіть попри те, що, можливо, цього я й очікував. Іноді здається, що фестиваль просто помирає. Особисто я всі свої надії покладаю на 2022 рік. Сподіваюся, до цього часу ми вже зможемо знову повноцінно функціонувати.
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