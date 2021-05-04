Нічний переполох у Києві. У Голосіївському районі спалахнув житловий будинок. Двоє людей загинули, решті довелося тікати з квартир о пів на третю ночі. А пожежники, які приїхали на виклик, змушені були спочатку шукати воду для гасіння.

Чим усе скінчилося? Та чи оговталися мешканці?

Ось такий вигляд має будинок, де сьогодні вночі сталася смертельна пожежа... Повністю згоріла веранда, вогонь охопив дах і квартири на обох поверхах будинку. Загинуло подружжя. За попередньою інформацією ДСНС, саме у їхній квартирі й виникло загоряння. Сусіди кажуть, не можуть отямитися. Такого тут ще не було.

Ніна, сусідка:

Я тільки чула, що хтось кричав по двору бігав і кричить "пожежа". Вискочили з хати - онука, діти, всі вискочили і все. Дуже страшно, це дуже страшно, це знаєте як кажуть, не дай Боже! Я давно живу, але пожежі ще не було такої, не було, щоб так горів весь будинок.

Микола, сусід:

Чую, крики кричать. Ну, думаю, може які п'яні там, "розбірки" влаштували, а потім кричать "пожар". Я вискакую, смотрю на ето крильцо смотрю - горить з таким пламенем, що ну вроде как ото бензином. Так я бєгом до дітей. Внуки в мене були, дєти - давай їх виводить, будить, на вулиці документи собрали.

Загиблі чоловік і жінка винаймали тут квартиру протягом двох років, - кажуть сусіди. Були гарною сім'єю.

Микола, сусід:

Ви знаєте эта девушка которая была, очень хорошая, у нас, вона здоровалася, даже я, мужчина, плачу. Никогда я ее не видел с плохой стороны. И красивая и всегда гостеприимность в неї. Жаль, что води у нас нету - гидранта. Допустили - есть гидрант, но дальше плохой напор воды.

Пожежа охопила 150 кв.м. Цей двоповерховий будинок - старий, перекриття та перегородки між кімнатами швидко загорілися. А гасити пожежу було складно через відсутність водопостачання.

Влад Антонов, засновник порталу dtp.kiev.ua:

Під час гасіння була на жаль стандартна проблема для Києва - те, що, по-перше, гідрант був досить далеко від будинку, тобто прийшлося тягнути лінію, а це знову ж татки десятки секунд, хвилини навіть зайві, котрі уходять на організацію подачі води. І по-друге, тиск у цьому гідранті був набагато нижче, ніж потрібен, тому що горіло на першому поверсі, на 2, горів дах будинку - і цього не вистачало для ефективного гасіння пожежі. Навряд чи це б врятувало людей, тому що вони загинули, мабуть, ще до приїзду пожежників.

Квартири будинку, особливо на першому поверсі, затопило водою. Люди винесли на вулицю майже всі свої пожитки, щоб вони хоч трохи просохли. У цьому будинку проживає близько 10 сімей. Причини й обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.