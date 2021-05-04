Завтра до України з офіційним візитом прибуде глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен. У Вашингтоні кажуть, цей візит символізує непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

А те, як світу реагувати на загрозу від Росії, Блінкен та його колеги з "Великої сімки" саме обговорюють у Лондоні. Там триває зустріч міністрів закордонних справ групи G-7. Як минає перший від початку пандемії саміт?

Уперше за два роки головні дипломати найвпливовіших країн світу зустрічаються не онлайн. Проте пандемія все одно внесли свої корективи. Протиепідемічний протокол передбачив чимало змін. Зокрема, кожен учасник - обов'язково в масці. А чим замінити рукостискання - вирішують побіжно.

Замість традиційного так званого "сімейного фото" учасників - ось такий знімок з дотриманням безпечної дистанції. А круглий стіл розділили пластиковими перетинками. На нараді присутні міністри закордонних справ країн Великої сімки: Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США та Великої Британії. А також головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Паралельно учасники мають змогу проводити двосторонні зустрічі.

Жозеп Борель, представник ЄС з питань закордонних справ:

На відеоконференції ти лише читаєш з аркуша. Там немає взаємодії, немає фізичного контакту, немає можливості влаштувати двосторонні зустрічі, як от сьогодні. Такі зустрічі важливі, бо ми сидимо за столом, але потім встаємо, говоримо одне з одним і так доходимо консенсусу, досягаємо домовленостей.

Зокрема, напередодні розмову віч-на-віч провели британський та американський колеги. Ентоні Блінкен уперше прилетів до Лондона як очільник Держдепу. З Домініком Раабом вони обговорили стратегію щодо Росії.

Ентоні Блінкен, Державний секретар США:

Ми дуже пильно відстежуємо дії Москви й те, який курс вона вирішить обрати. Президент Байден вже неодноразово заявляв, що в разі, якщо Росії обере діяти нерозсудливо чи агресивно, США відреагують. Втім, ми проти ескалації. Ми б віддали перевагу більш стабільним і прогнозованим відносинам.

Тема Росії - одна з головних на зустрічі міністрів G-7. З огляду на нещодавнє стягування військ до кордонів з Україною. Також дипломати обговорюють створення механізму оперативного реагування на російські фейки та дезінформацію.

Домінік Рааб, міністр закордонних справ Великої Британії:

Наші двері для позитивної співпраці та дипломатії завжди відчинені, і таку позицію поділяє багато країн НАТО. Проте Росія повинна змінити свою поведінку щодо основних норм міжнародного права, це стосується і бряжчання зброєю на кордоні з Україною, і балансування на межі війни, і кібератак та дезінформації, і отруєння Олексія Навального, яке було не просто порушенням прав людини, а застосуванням хімічної зброї.

Загалом на порядку денному чимало питань. Окрім України та Росії, це і відносини з Китаєм, і позиція щодо ситуації в Білорусі, Афганістані та інших країнах. Також міністри обговорюють питання справедливого розподілу вакцин у світі та методи боротьби з наслідками пандемії.