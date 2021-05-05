Держдеп США закликає Росію дотримуватися Мінських домовленостей [ Редактировать ]
Росія має припинити конфлікт на сході України й окупацію Криму. З такою заявою виступили в Держдепі США.
Зокрема, наголосили: РФ повинна виконувати свої зобов'язання згідно з Мінськими домовленостями. Водночас міжнародній спільноті слід чинити тиск на Москву, щоб у Кремлі дотримувалися своїх обіцянок.
по теме
Вашингтон відстежує ситуацію відтоді, як РФ кілька тижнів тому почала стягувати військових і техніку до кордону, не пояснюючи причини західним партнерам
У ЄС наголосили: Росія відмовляється брати участь у перемовах, попри готовність України
До чого призведе розмова, та чи може бути вона ознакою змін у політиці та настроях американської адміністрації?
Американська делегація зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським
Поїздка відбудеться на тлі напруженості між Києвом та Москвою. За даними CNN, ці відвідини можуть зняти занепокоєння України щодо потенційної зустрічі президента США Джо Байдена та Володимира Путіна