На Дніпропетровщині оголосили полювання на паліїв. Від початку року в області зафіксовано понад пів тисячі лісових та степових пожеж. Тому в рейд вийшли екологи, рятувальники та інспектори з благоустрою, а ще наша кореспондентка Олена Мендалюк.

Цього року в області вогонь знищив понад пів тисячі гектарів землі. Пожежі на полях трапляються майже щотижня. Шкідливі викиди забруднюють довкілля.

Олексій Ангурець, еколог:

Небезпечні речовини, такі як СО (угарний газ), діоксиди азоту, пил - все це під час підпалів, під час розпалу багаття, спалювання сміття потрапляє в повітря і таким чином потрапляє в легені мешканців, людей, які навколо живуть, мешкають або потрапили у зону впливу.

Лише за останні місяці сталося майже 600 пожеж, і більшість з них - через займання сухостою та опалого листя.

Тетяна Шевченко-Работенко, начальник сектору забезпечення заходів пожежної безпеки ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області:

Причина пожеж - це не обережне поводження з вогнем, це спалювання сухої рослинності та спалювання сміття на своїх присадибних ділянках, це кинутий сірник або недопалок.

Щоб запобігти умисним підпалам у приватному секторі - екологи, рятувальники та інспектори з благоустрою і вирушають в такі рейди. Полюють на порушників також з неба - екологи визначають якість атмосферного повітря за допомогою портативного газоаналізатора.

Олексій Базілєєв, інженер КП "Центр екологічного моніторингу":

Якщо потужне згарище, то може і в 100 разів перевищувати. Під час горіння утворюються частки сажі, а ці частки вони дуже шкідливі. Вони осідають в легенях і навіть всередині клітин.

Селище Березанівка. Як і всюди прибирання ділянок тут зазвичай завершується спалюванням сміття на городах.

Чи знаєте Ви, що не можна спалювати побутове сміття, опале листя? - Знаю!

Пан Сергій з дружиною запрошують інспекторів на город. Кажуть, сміття не спалюють, а переробляють на добрива.

Тетяна Бабенко, жителька Березанівки:

Це компостна яма, а це ще будемо косить. Все будемо згрібати - і сюди.

Від початку року інспектори склали майже 20 адмінпротоколів. Втім, кажуть, спіймати палія на гарячому досить важко.