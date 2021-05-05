Маски скасовано! Флорида першою в Америці вирішила відмовитися від усіх коронавірусних обмежень. Що і коли тепер зміниться в штаті? І чому в Нью-Джерсі пропонують... пиво в обмін на щеплення?

У тривалих дискусіях - "чи зможе світ хоча б колись повернутися до звичного, доковідного життя" - поставила крапку Флорида. Тут і без того останніми тижнями заплющували очі на всі карантинні порушення. А тепер і зовсім: губернатор підписав указ і розчерком пера скасував усі обмеження, що діяли в його штаті.

Рон Десантіс, губернатор Флориди:

Ми просто хочемо, щоб люди були щасливими - тут, у Флориді, - тож і обрали саме такий шлях.

Зокрема, скасовані всі штрафи, носіння масок і дотримання соціальної дистанції, до яких всі настільки ж звикли, наскільки й втомилися. Державні структури не повинні їх вимагати. Хіба що приватний бізнес теоретично може не підкоритися і просити людей вдягти маску на своїй території.

Обмеження всім уже так остогидли, що губернатор Десантіс у Флориді тепер ледь не національний герой, рейтинги політика захмарні. А жителі інших штатів одразу ж заговорили - "а ми чим гірші"? Чому по сусідству обмеження скасовують, а нас досі змушують дотримуватися карантинних заходів?

Один з аргументів - мовляв, ще мало людей провакциновано, щоб зовсім всі обмеження скасувати. Станом на зараз 44% американців отримали хоча б одну дозу сироватки, а кожен третій (і це 105 мільйонів людей) має два необхідних уколи. Тому штати роблять усе можливе, аби прискорити цей процес. Якщо раніше препаратів не вистачало, то тепер зробити щеплення вмовляють!

У Нью-Джерсі, наприклад, влада пропонує… дармове пиво за вакцинацію. Офіційно оголосили: кожному жителю штату, якому виповнилося 21 рік, у травні місцеві бари наливатимуть безоплатно - якщо принесе свіжу довідку, що отримав першу дозу щеплення.

І хоча центральна влада налаштована тримати обмеження до останнього, штати один за одним виходять з-під контролю. Обов'язковість носіння масок уже скасували Техас, Міссісіпі, Вайомінг, Мериленд. Зараз, бачите, власним шляхом наважилася піти Флорида. І все це доводить: коли в розпал епідемії експерти прогнозували: "життя вже ніколи не буде таким, як раніше", мовляв, "у тій чи іншій формі обмеження залишаться назавжди", - вони таки не мали рації. Шанси знову зажити, як колись, є.