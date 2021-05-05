В среду, 5 мая, в Киеве движения по улице Крещатик ограничили. Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Трафик".

Проезд авто там запрещен до 17:00.

Движение ограничено из-за того, что на Крещатике продолжается текущий ремонт. Работы проводят по всей длине улицы.

Ремонт выполнят до вечернего часа пик, чтобы меньше влиять на трафик. Во время ремонта движение частично ограничено.

Ранее мы писали, что с 10 апреля до 30 июня на столичной Кольцевой дороге будет частично ограничено движение автомобилей в связи с ремонтными работами. На этапе работ по капитальному ремонту будет обновляться участок транспортного пути от Одесской пощади до улицы Луценко.

Кроме того, на Европейской площади в Киева будет частично ограничено движение автомобилей. Там будут проводится ремонтные работы. Ремонт планируется выполнить в течении одного дня, чтобы меньше влиять на трафик в оживленны будние дни недели.

Читайте также, будет частично ограничено движение транспортных средств по Индустириальному путепроводу. Решение связано с ремонтными работами в сторону улицы Борщаговской, во время проведения работ будет закрыто движение на полторы полосы с обеих сторон.

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