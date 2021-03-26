В субботу, 27 марта, на Европейской площади в Киева будет частично ограничено движение автомобилей. Там будут проводится ремонтные работы.

С 9:00 до 16:00 на Европейской площади будет проводиться ремонт покрытия с мостовой. Работники будут обновлять участок вблизи гостиницы "Днепр".

Отмечается, что ремонт планируется выполнить в течении одного дня, чтобы меньше влиять на трафик в оживленны будние дни недели. Таким образом, во время выполнения ремонтных работ движение должны будут ограничить.

Читайте также, будет частично ограничено движение транспортных средств по Индустириальному путепроводу. Такая ситуация связанна с началом ремонтных работ на дорожном полотне. С субботы - в направлении центра, а со следующей недели - по пути на Борщаговку.

Кроме того, в столице на выходных закроют движение для автомобильного транспорта по дорожному покрытию Южного моста. Противоаварийные действия связаны с тем, что старые деформационные швы не выдерживают современной нагрузки и выходят из строя.

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