В среду, 5 апреля, по факту обстрела больницы с больными коронавирусом в Красногоровке Донецкой области полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Его квалифицировали по части 1 статьи 258 - террористический акт.

Сообщение об обстреле поступило примерно в 23:30. Во время обстрела боевиков повреждены окна в первом корпусе коммунального некоммерческого предприятия "Марьинская центральная районная больница", которое расположено вблизи линии соприкосновения. Из-за перебитой линии электропередач больница осталась без света.

Также пострадали помещения станции "скорой помощи" и автомобиль экстренной медицинской помощи.

В момент обстрела в больнице находились 45 пациентов, больных коронавирусом и пневмонией. Пострадавших нет.

На месте работала следственно-оперативная группа. Полные обстоятельства и масштабы повреждений устанавливаются.

В Красногоровке ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее сообщалось, что возле Шумов на Донбассе погиб украинский военный. Он подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве. Также были ранены двое военных и гражданский.

Мы также писали о том, что Владимир Зеленский провел большое совещание по Донбассу. На совещании в Офисе президента присутствовали генералы, военные и представители разведки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.