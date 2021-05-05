Меркель рассказала о планах после отставки [ Редактировать ]
В среду, 5 мая, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пока у нее нет времени обдумать свое будущее после окончания срока канцлерства. Об этом она заявила на брифинге по случаю 76-летия освобождения Нидерландов от нацистской оккупации.
Она хочет сделать это уже после выхода в отставку. В частости, по ее словам, сейчас главная тема - пандемия.
На вопрос, чем она займется после отставки она ответила:
А тогда (после выхода в отставку, - ред.) я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я хочу заниматься. Я с нетерпением жду этого, но пока я будут делать с удовольствием свою работу.
Меркель ранее говорила, что ее нынешний срок в должности последний. В сентябре в пройдут выборы в парламент, по итогам будет сформировано новое правительство с новым канцлером.
Напомним, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель призвала сократить военное присутствие у границ Украины.
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