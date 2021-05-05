В среду, 5 мая, на трассе Киев - Одесса во время пути загорелся автобус. Пассажиры и водитель выбежали на улицу. Пострадавших нет. Об этом сообщает "Украина Сейчас".

Автобус выгорел полностью. Спасатели не сумели вовремя добраться до горящего автобуса, так как им мешали пробки.

На месте происшествия полиция помогает всем 36 пассажирам добраться до места назначения.

Напомним, что "Подробности" детально описали новые штрафы за нарушение ПДД, которые начали действовать в Украине.

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