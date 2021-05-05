В четверг, 6 мая, приготовитесь к тому, что судьба может приготовить вам сюрпризы. При этом, как приятные, так и не очень. Но не стоит расстраиваться, вам удастся справиться с любыми сложностями. О том, что ждет каждый знак зодиака пишет tv.ua.

Овен

Наступает благоприятное время для смены обстановки, можете поехать на природу или выбраться в небольшое путешествие!

Телец

Не стоит сегодня выкладывать свои деньги в проекты, особенно если вы вдруг внезапно захотели это сделать.

Близнецы

Новые знакомства будут благоприятными, в общении не тяните на себя одеяло.

Рак

Легкий флирт сегодня принесет множество позитивных эмоций свободным представителям знака.

Лев

Старый друг может внезапно вернуться в вашу жизнь, вы будете рады случайной встрече.

Дева

Хорошее время, чтобы заняться планированием своего будущего. Отложите текущие дела и посмотрите вперед!

Весы

Не исключено, что жизненные обстоятельства вынудят вас решиться на переезд, так будет к лучшему.

Скорпион

Вы познакомитесь с человеком, который довольно скоро повлияет на вашу судьбу.

Стрелец

Вы двигаетесь к цели медленно, зато на ходу решаете все возникающие проблемы. Так держать!

Козерог

Сегодня вы можете искренне сказать любимому человеку о своих теплых чувствах, не скупитесь на комплименты.

Водолей

Благоприятный день, чтобы решиться сделать шаг к романтическим отношениям с партнером.

Рыбы

Сегодня Рыбы наконец почувствуют себя хозяином своей судьбы, спрячут депрессию в дальний ящик!

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