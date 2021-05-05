Гороскоп на 6 мая для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
В четверг, 6 мая, приготовитесь к тому, что судьба может приготовить вам сюрпризы. При этом, как приятные, так и не очень. Но не стоит расстраиваться, вам удастся справиться с любыми сложностями. О том, что ждет каждый знак зодиака пишет tv.ua.
Овен
Наступает благоприятное время для смены обстановки, можете поехать на природу или выбраться в небольшое путешествие!
Телец
Не стоит сегодня выкладывать свои деньги в проекты, особенно если вы вдруг внезапно захотели это сделать.
Близнецы
Новые знакомства будут благоприятными, в общении не тяните на себя одеяло.
Рак
Легкий флирт сегодня принесет множество позитивных эмоций свободным представителям знака.
Лев
Старый друг может внезапно вернуться в вашу жизнь, вы будете рады случайной встрече.
Дева
Хорошее время, чтобы заняться планированием своего будущего. Отложите текущие дела и посмотрите вперед!
Весы
Не исключено, что жизненные обстоятельства вынудят вас решиться на переезд, так будет к лучшему.
Скорпион
Вы познакомитесь с человеком, который довольно скоро повлияет на вашу судьбу.
Стрелец
Вы двигаетесь к цели медленно, зато на ходу решаете все возникающие проблемы. Так держать!
Козерог
Сегодня вы можете искренне сказать любимому человеку о своих теплых чувствах, не скупитесь на комплименты.
Водолей
Благоприятный день, чтобы решиться сделать шаг к романтическим отношениям с партнером.
Рыбы
Сегодня Рыбы наконец почувствуют себя хозяином своей судьбы, спрячут депрессию в дальний ящик!
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