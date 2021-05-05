На Землю може впасти китайська космічна ракета [ Редактировать ]
Уже цього тижня на Землю може впасти китайська космічна ракета, яка вийшла з-під контролю. Траєкторію її руху уважно відстежують НАСА та Пентагон. Очікують, що це станеться між восьмим та десятим травня. Втім, куди саме впадуть уламки - стане відомо лише за кілька годин після входження ракети в атмосферу.
Оскільки вона рухається на швидкості 29 тисяч кілометрів за годину. Нагадаю, Китай запустив ракету-носій тиждень тому. Вона мала вивести на орбіту основний модуль майбутньої китайської космічної станції, як альтернативи МКС. У КНР очікують, що вона запрацює вже наступного року.
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