У середу, 5 травня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" правозахисник Антон Башловка оцінив ситуацію з боржниками в країні та процесом стягування заборгованостей.

Так, Мін'юст розширив процедуру автоматичного арешту рахунків боржників. Такий арешт загрожує всім боржникам. Він заявив, що це може підірвати довіру українців до банків.

Не зовсім зрозуміло навіщо зараз такий поспіх з введенням автоматизованої системи. Якщо людина знає, що в неї є ризик автоматизованого списання, в нас в країні людина про свій борг може дізнатися, коли вже буде заблоковано її рахунок, чи не буде, наприклад, відтоку грошу від банків, адже людина не буде довіряти цій системі.

"В нас є приблизно 5 млн боржників. Є кількість, яке якісні. Є боржники, в яких заборгованість 500- 3000 грн, їх можуть бути мільйони. А є купка людей, в яких заборгованість може бути 100-300 млн, з яких щось стягнути майже неможливо, - додав він.

З проводу заборгованості за комунальні послуги, в нас є наказне провадження, яке спростило процедуру стягнення комунальних боргів. Є підтвердження заборгованості, наприклажд ЖЕК звертається до суду, суд одразу видає наказ без виклику сторін, документ подається виконавцю і виконавець починає провадження. Протягом кількох місяців він може отримати відповідний докуент для виконавчої служби для стегнення заборгованості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та дізнавайтесь про всі новини в Україні першими.