Щеплення проти коронавірусу - під час вагітності. Ризик чи шанс запобігти важкому перебігу хвороби? Дослідження свідчать: жінки при надії гірше переносять Ковід: утім, не всі країни рекомендують вакцинацію вагітним. Де вже імунізують майбутніх мам, а де ще вагаються - Тетяна Логунова розкаже.

Чилійка Дженні Перез нині рідко відвідує громадські місця. Візит до центру вакцинації - виняток. На восьмому місяці вагітності жінка зробила перше щеплення проти коронавірусу.

Дженні Перез, жителька Чилі:

Я думаю, це добре. Вакцинація дасть мені захист, адже ми не знаємо, як цей вірус може мутувати. Я прийшла сюди не з власної ініціативи, мені порадив лікар.

Міністерство охорони здоров'я Чилі рекомендувало жінкам, які перебувають щонайменше на другому триместрі вагітності, робити щеплення. Особливо, якщо в них є супутні хвороби: діабет чи ожиріння. Вакцинують після консультації лікаря і лише препаратом "Пфайзер".

Паула Даза, заступник міністра охорони здоров'я Чилі:

У нас достатньо інформації, щоб говорити про безпечність цієї вакцини. Вагітні, які хочуть імунізуватися, повинні мати формуляр з рекомендацією лікаря.

РНК-препаратами, а це "Пфайзер" і "Модерна" - вагітних вакцинують також у Сполучених Штатах, Великій Британії, Ізраїлі, Австрії та Франції. А от в Німеччині поки що вагаються.

Рекомендувати щеплення жінкам при надії - цього тижня експертів комісії з вакцинації закликали німецькі лікарі. Останнім часом вони фіксують збільшення кількості випадків важкого перебігу хвороби серед цієї категорії пацієнтів. Кожна 25 інфікована вагітна потрапляє до відділення інтенсивної терапії. А ще COVID-19 часто призводить до передчасних пологів.

Спостереження німецьких лікарів підтверджують і міжнародні дослідження. Науковці Оксфордського університету разом із колегами з 18 інших країн дійшли висновку, що інфіковані жінки ризикують гірше перенести і коронавірус, і саму вагітність. Особливо, якщо майбутня мама інфікувалася на пізньому терміні, коли в організмі відбуваються істотні фізіологічні зміни. Ризик потрапити до реанімації у вагітних - вищий уп'ятеро, а ризик смерті у 20 разів.

Міхаель Абу-Дах професор, представник Німецького товариства гінекології та акушерства:

Так, дані з усього світу свідчать, що у вагітних справді може бути важчий перебіг хвороби. Але водночас, хочу всіх заспокоїти, переважна більшість жінок перенесе коронавірус без особливих ускладнень.

Попри заклики лікарів, німецька комісія з вакцинації вирішила поки що не змінювати своїх рекомендацій. Мовляв, у експертів наразі немає достатньо інформації, чи безпечна вакцина для вагітних. Утім, щеплення не заборонені. Жінки самі приймають рішення - після консультації з лікарем.