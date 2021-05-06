Коронавирус в Украине: заболеваемость снова растет [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
По состоянию на утро 6 мая количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 6 038 человек, умерли за минувшее сутки 374 человека. Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил в Facebook.
Среди зараженных 271 ребенок и 113 медработников.
Самое большее количество новых случаев заражения выявлено в Киеве (622 человека), Харьковской (544), Днепропетровской (543), Донецкой (599) и Ровенской областях (403).
Выздоровели за последние сутки 14 351 человек.
Напомним, что днем ранее, 4 мая, в Украине диагностировали 2 576 новых случая коронавируса, умер 161 человек.
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