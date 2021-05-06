Аваков заступился за парня, который зарезал человека, защищая свой дом (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Подозрение, которое получил ветеран АТО из Тернопольской области, зарезавший одного из мужчин, ворвавшихся в его дом, было вручено преждевременно и необоснованно. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД Украины.
Глава МВД прокомментировал инцидент, который 2 мая произошел в Тернопольской области. На дискотеке в селе 24-летний ветеран АТО сделал замечание компании нетрезвых мужчинам из другого села. Те выследили его и пришли к нему домой, чтобы выяснить отношения.
Бывший военнослужащий вышел к ним с ножом и во время толкотни случайно зарезал одного из нападавших. Мужчине объявили о подозрении по факту умышленного убийства при превышении пределов необходимой обороны.
Министр заявил, что следствие по делу будет передано в Главное следственное управление Нацполиции, а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.
Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, к его дому, пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений.
Глава МВД считает, что право на самооборону и защиту своего жилища, кроме случаев превышения мер необходимой самообороны, гарантировано законом. По его словам, следствие будет "полным, беспристрастным и объективным".
В МВД напоминают, что статья 36, пункт 5, Уголовного кодекса Украины гласит, что "превышением пределов необходимой обороны не является и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему".
Ранее сообщалось, что ветераны АТО могут вне очереди вакцинироваться от COVID.
по теме
На его след полицейские вышли благодаря гильзам от пуль, которые были найдены на месте преступления. После убийства злоумышленник скрылся на автомобиле, а пистолет выбросил в реку. Одна из версий убийства - это месть за события 2006 года. Тогда погибший лишил жизни дядю подозреваемого, за что отсидел в тюрьме
29-річного чоловіка і його 23-річну подругу знайшли мертвими у квартирі з ножовими пораненнями
У квартирі одного зі спальних районів міста знайшли мертвими пару: 29-річного чоловіка та його 23-річну подругу - на тілах були численні колото-різані рани
Жодного натяку на соціальну дистанцію і одиниці - у масках. Це про демонстрації коронаскептиків, на які виходять сотні людей у різних містах Німеччини
Порядок забезпечували понад 29 тисяч правоохоронців. Працювали вони в тринадцяти тисячах церков та храмів. І посилений режим зберігатиметься до кінця всіх святкових заходів