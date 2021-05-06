Подозрение, которое получил ветеран АТО из Тернопольской области, зарезавший одного из мужчин, ворвавшихся в его дом, было вручено преждевременно и необоснованно. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Глава МВД прокомментировал инцидент, который 2 мая произошел в Тернопольской области. На дискотеке в селе 24-летний ветеран АТО сделал замечание компании нетрезвых мужчинам из другого села. Те выследили его и пришли к нему домой, чтобы выяснить отношения.

Бывший военнослужащий вышел к ним с ножом и во время толкотни случайно зарезал одного из нападавших. Мужчине объявили о подозрении по факту умышленного убийства при превышении пределов необходимой обороны.

Министр заявил, что следствие по делу будет передано в Главное следственное управление Нацполиции, а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, к его дому, пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений.

Глава МВД считает, что право на самооборону и защиту своего жилища, кроме случаев превышения мер необходимой самообороны, гарантировано законом. По его словам, следствие будет "полным, беспристрастным и объективным".

В МВД напоминают, что статья 36, пункт 5, Уголовного кодекса Украины гласит, что "превышением пределов необходимой обороны не является и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему".

Ранее сообщалось, что ветераны АТО могут вне очереди вакцинироваться от COVID.