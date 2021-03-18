Министерство здравоохранения, чтобы ускорить вакцинацию в Украине, добавило ветеранов антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в категорию общественных деятелей, которые могут привиться остаточными дозами Covishield. Они могут записаться на прививку через "Дію" или контакт-цент Минздрава. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что в дорожную карту вакцинации внесли изменения, согласно которым участники боевых действий могут получить прививку остаточными дозами вакцины.

"В случае отказа людей из групп риска, остатки доз с открытого флакона срочно предлагают общественным деятелям, к которым теперь относятся ветераны АТО/ООС. Если вакцину не используют в этот срок, она подлежит утилизации", - говорится в сообщении.

Участники боевых действий могут записаться в лист ожидания через портал или мобильное приложение "Дія", а также через контакт-центр Минздрава.

На портале или в приложении "Дія" нужно авторизоваться с помощью электронной подписи или BankID, указать сферу деятельности и выбрать место вакцинации.

Ранее в ВОЗ сделали заявление о рисках вакцины AstraZeneca.