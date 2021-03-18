Ветеранам АТО могут вне очереди вакцинироваться от COVID [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения, чтобы ускорить вакцинацию в Украине, добавило ветеранов антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в категорию общественных деятелей, которые могут привиться остаточными дозами Covishield. Они могут записаться на прививку через "Дію" или контакт-цент Минздрава. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
Сообщается, что в дорожную карту вакцинации внесли изменения, согласно которым участники боевых действий могут получить прививку остаточными дозами вакцины.
"В случае отказа людей из групп риска, остатки доз с открытого флакона срочно предлагают общественным деятелям, к которым теперь относятся ветераны АТО/ООС. Если вакцину не используют в этот срок, она подлежит утилизации", - говорится в сообщении.
Участники боевых действий могут записаться в лист ожидания через портал или мобильное приложение "Дія", а также через контакт-центр Минздрава.
На портале или в приложении "Дія" нужно авторизоваться с помощью электронной подписи или BankID, указать сферу деятельности и выбрать место вакцинации.
по теме
Медики отказались от вакцинации индийским препаратом от коронавируса CoviShield
Минздрав подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки вакцин
Для достижения результата достаточно одного укола
Центр общественного здоровья Минздрав Украины объяснил, почему разрешили внеочередную вакцинацию от коронавируса общественных деятелей
Праздничные и выходные дни не должны повлиять на процесс прививки против COVID-19