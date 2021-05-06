На Київщині почалися поліцейські навчання [ Редактировать ]
На Київщині почалися навчання поліцейських, зокрема у Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах. Головна мета тренувань навчити правоохоронців ефективніше дбати про безпеку громадян.
Вишкіл триватиме до п'ятниці. Місцевих жителів просять зберігати спокій. Нагадаю, на період травневих свят усі підрозділи МВС перевели на посилений режим роботи.
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Вишкіл триватиме до п'ятниці. Місцевих жителів просять зберігати спокій. Нагадаю, на період травневих свят усі підрозділи МВС перевели на посилений режим роботи
Під Києвом знайшли хлопчика, якого шукали понад добу. До масштабної операції залучили поліцію, Нацгвардію та волонтерів. Виявилося, що дворічний Богдан заблукав у лісі
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Жодних небезпечних предметів фахівці не виявили. За годину рух вулицею відновили, а метро запрацювало у звичному режимі
В Киеве и области после жесткого локдауна, возобновит работу наземный транспорт и метро. Разрешат работу рынков, торговых и торгово-развлекательных центров, ярмарок, фитнес-клубов и ресторанов