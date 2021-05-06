Останні новини щодо карантинного зонування в Україні: сьогодні "червоний" список офіційно покинули Харківська, Хмельницька й Чернігівська області. У зоні суворого локдауну залишаються тільки три регіони - Запоріжжя, Полтавщина та Сумщина.

За минулу добу істотно зросла кількість смертельних випадків - від ускладнень померли 374 людини. Понад 6 тисяч нових інфікувань, вдвічі більше пацієнтів - одужали.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили майже 790 тисяч осіб.