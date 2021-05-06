"Украине мешают Россия, коррупция и олигархи" - Блинкен [ Редактировать ]
Источник: Twitter
Украине мешают развиваться Россия, коррупция и олигархи. Об этом на брифинге после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Украине мешают внешние силы - Россия, и внутренние силы - олигархи, которые преследуют свои цели.
По словам американского дипломата, страны "Большой семерки" поддерживают суверенитет и независимость Украины.
Я только вернулся из Лондона. Страны G7 поддерживают суверенитет и независимость Украины.
Глава Госдепартамента США сообщил, что на границе с Украиной до сих пор наблюдается большая концентрация российских войск, хотя и частично они были отведены. И заявил, что Киев находится на пути возобновления и развития сотрудничества с США.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсудили евроатлантические устремления Украины и противодействие российской агрессии.
Мы обсудили вопрос не только оккупации наших территорий, незаконной аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, мы обсудили вопрос "Северного потока - 2" - это для Украины также очень чувствительный вопрос.
В рамках визита Энтони Блинкен также встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами.
Напомним, что в МИД раскрыли детали чего ждут от визита Блинкена.
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