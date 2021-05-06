В Офисе президента Украины проходит встреча Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Для меня лично и для Украины очень приятно и это честь – принимать делегацию Соединенных Штатов Америки, нашего стратегического партнера, на таком высоком уровне. Это очень важно прежде всего для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку", - заявил Владимир Зеленский, приветствуя Блинкена в Киеве.

Перед переговорами с Зеленским госсекретарь США провел встречу со спикером Верховной Рады и председателями фракций парламента. В переговорах приняли участие также новоназначенный заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипп Рикер.

Народные депутаты во время встречи с главой Госдепа попросили изучить возможность заключения двустороннего договора о стратегическом военном сотрудничестве между США и Украиной.

Также прозвучала просьба назначить спецпредставителя по Украине Кристину Квин послом в Украине на постоянной основе.

В рамках визита Энтони Блинкен также встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами.

Напомним, что в МИД раскрыли детали чего ждут от визита Блинкена.