Блинкен проводит переговоры с Зеленским (фото) [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
В Офисе президента Украины проходит встреча Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Для меня лично и для Украины очень приятно и это честь – принимать делегацию Соединенных Штатов Америки, нашего стратегического партнера, на таком высоком уровне. Это очень важно прежде всего для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку", - заявил Владимир Зеленский, приветствуя Блинкена в Киеве.
Перед переговорами с Зеленским госсекретарь США провел встречу со спикером Верховной Рады и председателями фракций парламента. В переговорах приняли участие также новоназначенный заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипп Рикер.
Народные депутаты во время встречи с главой Госдепа попросили изучить возможность заключения двустороннего договора о стратегическом военном сотрудничестве между США и Украиной.
Также прозвучала просьба назначить спецпредставителя по Украине Кристину Квин послом в Украине на постоянной основе.
В рамках визита Энтони Блинкен также встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами.
Напомним, что в МИД раскрыли детали чего ждут от визита Блинкена.
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