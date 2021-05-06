В Виннице в четверг, 6 мая, произошел крупный пожар в офисном центре. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Загорелось трехэтажное офисное здание на улице Бевза, 34. Возгорание началось на третьем этаже.

К месту пожара были направлены дежурные караулы всех государственных пожарно-спасательных частей Винницы - всего 13 единиц спецтехники и 60 спасателей.

Им удалось предотвратить распространение огня на расположенные рядом помещения "Укргазбанка" и кафе, но из-за сильного ветра пламя перебралось на складские помещения.

В 14:11 пожар был локализован. На пепелище обнаружили тело одного погибшего человека. Его личность и причины пожара будут выяснять следователи.

Напомним, что недавно в Киеве на улице Китаевской произошел пожар, в результате которого погибли два человека.