В Виннице горел офисный центр, есть погибшие (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Виннице в четверг, 6 мая, произошел крупный пожар в офисном центре. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Загорелось трехэтажное офисное здание на улице Бевза, 34. Возгорание началось на третьем этаже.
К месту пожара были направлены дежурные караулы всех государственных пожарно-спасательных частей Винницы - всего 13 единиц спецтехники и 60 спасателей.
Им удалось предотвратить распространение огня на расположенные рядом помещения "Укргазбанка" и кафе, но из-за сильного ветра пламя перебралось на складские помещения.
В 14:11 пожар был локализован. На пепелище обнаружили тело одного погибшего человека. Его личность и причины пожара будут выяснять следователи.
Напомним, что недавно в Киеве на улице Китаевской произошел пожар, в результате которого погибли два человека.
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