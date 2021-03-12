В Виннице ужесточают карантин (список) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В Виннице с 13 марта начнут действовать новые ограничения "красной зоны" карантина. Такое решение власти приняли из-за стремительного распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Винницкого горсовета.
В областном центре введут запрет на проведение любых массовых мероприятий, работу спортивных и культурных учреждений.
Список запретов:
- закроют учреждения культуры;
- запрещено проведение массовых культурных мероприятий, кроме автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, кино- и видеосъемки (работа съемочной площадки);
- спортзалы, фитнес-центры, бассейны будут закрыты. Тренироваться можно только спортсменам Национальных сборных команд Украины и их тренерам при условии соблюдения карантина.
- запрещены все массовые (развлекательные, спортивные, рекламные) мероприятия, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей профессиональных спортклубов без зрителей при условии соблюдения правил карантина.
Напомним, что по состоянию на утро 12 марта Винницкая область вышла на второе место в Украине по темпам распространения коронавируса. Из 12 946 новых случаев коронавирусной инфекции, на Житомирскую область приходится 1310, Винницкую - 940, Киев - 896, Одесскую - 757, Львовскую - 704 и Киевскую - 697.
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