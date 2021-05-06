Скандал с увольнением заместителя главы Харьковской ОГА Татьяны Егоровой-Луценко рассмотрят на заседании партии "Слуги народа". Экс-чиновница, которая также является главой фракции СН в области, заявила о готовности предоставить отчет о своей работе. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Егорова-Луценко подтвердила информацию о том, что была уволена губернатором Айной Тымчук безосновательно и без предупреждения.

28 апреля председатель Харьковской областной администрации Айна Тимчук сообщила мне о моем увольнении с должности первого заместителя председателя ОГА. Никаких объективных причин, связанных с выполнением мной своих функциональных обязанностей, такому решению нет. Как и не было моего собственного желания уйти с должности.

Егорова-Луценко отметила, что несмотря на скандальную ситуацию, партия "Слуга народа" в регионе "остается единой командой".

Вопрос моего увольнения будет изучен на заседании партии ("Слуга народа" - ред). А поэтому я готова отчитаться и представить план дальнейшей своей работы как депутата и главы фракции.

Представители "Слуги народа" в Верховной Раде назвали увольнение члена своей политической команды из ОГА - "неправильным решением" губернатора, заявив, что Тымчук таким образом дискредитирует президентскую партию.

По словам народного депутата Ирины Верещук, этот вопрос "должен стать обязательным предметом обсуждения на партийном съезде".

Напомним, Айна Тимчук была назначена председателем Харьковской ОГА Указом Президента Владимира Зеленского от 27 ноября 2020 года. Через две недели после назначения, она публично заявила, что на нее, кроме президента и депутатского корпуса, якобы никто больше не имеет никакого влияния.

Уже позже, Тимчук оказалась фактически в оппозиции к местным депутатам президентской партии "Слуга народа".

Руководитель харьковской партийной ячейки "Слуги народа" Павел Сушко обвинил ее в оказании давления на горсовет для протягивания сомнительных решений и посоветовал "заниматься своими прямыми обязанностями".