С пятницы, 7 мая, Полтавская и Запорожская области выходят из "красной" зоны карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Специалисты посчитали, что в этих регионах стабилизировалась эпидемическая обстановка, и они готовы к ослаблению карантина.

На территории Запорожской и Полтавской областей будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.

С 7 мая в этих регионах разрешается работа:

кафе, баров и ресторанов с 7:00 до 24:00;

магазинов и рынков;

театров и кинотеатров при условии заполнения залов не более чем на 50%;

фитнес-залов с заполненностью 1 человек на 10 кв. м.

В "желтой" зоне по-прежнему запрещается:

выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность;

проводить массовые мероприятия с участием более чем 1 человека на 4 кв. м.;

посещение учебных заведений, когда на самоизоляции находится более половины учеников;

посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты.

В "красной" карантинной зоне 7 мая останется только Сумская область.

Напомним, что 6 мая из "красной" зоны вышли Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.