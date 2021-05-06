Еще две области выходят из "красной" зоны карантина [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
С пятницы, 7 мая, Полтавская и Запорожская области выходят из "красной" зоны карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Специалисты посчитали, что в этих регионах стабилизировалась эпидемическая обстановка, и они готовы к ослаблению карантина.
На территории Запорожской и Полтавской областей будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.
С 7 мая в этих регионах разрешается работа:
- кафе, баров и ресторанов с 7:00 до 24:00;
- магазинов и рынков;
- театров и кинотеатров при условии заполнения залов не более чем на 50%;
- фитнес-залов с заполненностью 1 человек на 10 кв. м.
В "желтой" зоне по-прежнему запрещается:
- выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность;
- проводить массовые мероприятия с участием более чем 1 человека на 4 кв. м.;
- посещение учебных заведений, когда на самоизоляции находится более половины учеников;
- посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты.
В "красной" карантинной зоне 7 мая останется только Сумская область.
Напомним, что 6 мая из "красной" зоны вышли Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
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