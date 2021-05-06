Зранку на сході країни знову обстріли. Поблизу Новгородського бойовики застосували міномети 82-го калібру. Армійцям довелося відкривати вогонь у відповідь.

Напередодні на фронті поранено двох українських військових - це сталося під час ворожих атак біля Пісків і Гнутового. Усього зафіксовано 19 порушень режиму тиші. Зокрема, поблизу Водяного, Новоолександрівки і Південного бойовики атакували з артилерійських установок, ракетних комплексів, мінометів та гранатометів різних систем.

Буквально місяць тому такої активності тут не було. Щось готують.

Це Євген - йому п'ятдесят років. І його історія вражає. Сам родом з Уралу. Та більшість життя прожив в Україні. До війни працював у будівельній фірмі майстром, своїми руками зводив Донецький аеропорт.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Старий термінал, повністю робив реставрацію. А от зараз я дивлюся, на нього, бо його звідси видно - і серце так крає. Багато туди грошей було вкладено, і люди там старалися. Аеропорт був взагалі красень.

А тепер за руїнами колишнього красеня Євген спостерігає в армійську оптику. Каже, нині там закріпилися ті, кого раніше вважав братами. Звідти вони й ведуть вогонь по його позиції.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Я ще у 2015 році хлопцям, які мені дзвонили звідтіля і казали: "як ти можеш, ти що!?" Я кажу, так ви до мене в гості приїжджали, в Україну. Ми разом відпочивали у Криму і ми до вас їздили. А ви прийшли на нашу землю вбивати нас! Ту людину, яка учора з тобою сиділа за столом і хрестила твою дитину.

З молодшим братом Євген припинив спілкування. Натомість заговорив українською і під час боїв за летовище, сам попросився на фронт.

Так, і до перемоги!

І вона неодмінно буде, - кажуть піхотинці. Усі ворожі атаки вони відіб'ють, як це робили й досі.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

То есть АГСы работают восемьдесят вторые минометы. Ну, вот сейчас тишина. Чего ожидать - непонятно. Может и сейчас, через минуту прилетит - буквально сюда начнут работать. Ми отвечаем и как говорится " даємо гідну відсіч ". И даем тем, чем они работают.

За кілька хвилин все так і сталося.

Ну ось, будь ласка, щойно ми відійшли від позиції - як чуємо, що десь там розпочався стрілецький бій.

А це вже армійці зняли на тій самій позиції ворожий обстріл. Під час обстрілу ніхто з бійців не постраждав.

Наші піхотинці вітають побратимів з професійним святом Днем піхоти!