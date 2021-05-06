У Вінниці в Офісному центрі живцем згоріла людина [ Редактировать ]
Одна людина загинула під час пожежі в середмісті Вінниці, - про це повідомили в ДСНС. Горіла триповерхова офісна будівля - спалахнуло на останньому поверсі. Поки що невідомо, з яких причин. Та місцеві ЗМІ повідомляли про проблеми з проводкою.
Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу за півтори години після займання і запобігти поширенню полум'я на розташовані під одним дахом приміщення банку та кафе.
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