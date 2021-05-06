Кожен третій українець живе не за місцем реєстрації

Змінити місце реєстрації не виходячи з дому, і навіть в орендованій квартирі. В Україні вже за 10 днів запрацює послуга онлайн-"прописки".

Для кого буде доступне нововведення і про які ризики слід пам'ятати?

По-старому - "прописка", офіційно - місце реєстрації. Як не крути, а ця позначка в паспорті потрібна. І не лише, щоб проголосувати на виборах.

При реєстрації дитини, при оформленні в поліклініку.

У меня последний раз ее спрашивали в ЗАГСе.

На учебе, в больнице, сейчас куда не зайди - нужна "прописка".

Втім, за статистикою, кожен третій українець живе не за місцем реєстрації.

Євген, житель Києва:

Прописка в Харькове, я живу уже 12 лет в Киеве, то, как бы в Харьков неудобно ехать.

Аби виписатися і прописатися на новому місці, нині треба витратити приблизно тиждень - зібрати документи, піти в центр надання адміністративних послуг, якщо коротко - ЦНАП. Чимало хто просто не бажає заглиблюватися в бюрократичні нетрі.

Мороки багато, не хочеться займатися.

В уряді обіцяють: уже незабаром для того, щоб змінити місце реєстрації, не треба буде збирати стоси паперів і йти до ЦНАПу. Достатньо буде лише смартфону і 15 хвилин вільного часу.

Послуга електронної "прописки" уже з 17 травня має стати доступною на порталі "Дія". Треба буде заповнити заяву - мовляв, "я проживаю за такою-то адресою". Далі - доба на автоматичну перевірку даних, і вже наступного дня ваше нове місце реєстрації з'явиться в реєстрі Державної міграційної служби. Військкомати і всі державні органи отримають дані через інтернет. "Прописатися" можна буде навіть не у своїй квартирі - але за згодою власника. Він її теж має надати через "Дію".

Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації:

Буде ця послуга доступна і в мобільному застосунку "Дія" і на вебпорталі - кому як зручніше. Треба буде вказати - чи треба людині виписатися. Вона вкаже нову адресу місця реєстрації. Якщо вона є власником - то автоматично, ми це перевіримо. Якщо інший власник, то треба буде перевірити свої дані.

Спершу прописатися онлайн зможуть лише жителі великих обласних центрів, згодом - і в решті міст і селищ. Та головне - треба мати не паспорт-"книжечку", а нову ID-картку.

Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації:

Тому що там більш актуальна інформація, і щоб отримати місце реєстрації - треба цю заяву підписати цифровим підписом. На порталі там можна буде ще скористатися електронним ключем, а в мобільному застосунку це виключно "дія-підпис", а він одступний лише власникам ID-карток.

Онлайн-реєстрація - це швидко, зручно… а, можливо, ще й небезпечно, - твердять експерти. Адже електронна "прописка" може дати новий інструмент у руки квартирним аферистам.

Євген Поремчук, експерт з електронного урядування:

Ризики існують, враховуючи те, як влаштовані реєстри в Україні. В Україні за останні 2 роки збільшилась кількість рейдерства. А рейдери - це не тільки бриті хлопці з автоматами, це ще і зміни в реєстрах "темними", "чорними" нотаріусами, і чиновниками, які за цими реєстрами слідкують. А прописка - це той самий реєстр.

Та й чимало українців "державі в смартфоні" досі не довіряють.

Тамара, жителька Києва:

Я поки що паперовому довіряю більше, бо смартфон може розрядитися, щось може трапитися - інтернет може пропасти.

Та в Мінцифрі обіцяють - усі охочі й надалі зможуть користуватися звичними "паперовими" послугами.