У США школярка відкрила стрілянину [ Редактировать ]
Стрілянина в американській школі. Шестикласниця поранила трьох людей - двох учнів і одного дорослого. Стався інцидент у штаті Айдахо. Дівчинка відкрила вогонь в шкільному коридорі.
Вчителю вдалося роззброїти нападницю, згодом її затримали поліцейські. Всіх поранених - ушпиталили. Дорослого після надання медичної допомоги відпустили, а дітей залишили в лікарні. Мотив нападу школярки наразі невідомий.
по теме
Внаслідок стрілянини в Чикаго загинула семирічна дівчинка. Трагедія сталася біля ресторану McDonald's. Її батька госпіталізували у важкому стані. Невідомі розстріляли їхню машину
Далі, за цим показником, Бразилія та США. Серед країн Європи - найбільше хворих за добу виявили у Франції. Загалом же у світі 156 мільйонів інфікованих коронавірусом. Померли - три мільйони 269 тисяч людей
Полицейские выяснили, что девочку, которая учится в 8-м классе школы-интерната Бериславского района, целый год оскорбляли и унижали трое 17-летних парней.
Більшість дітей вдалося врятувати, бо вихователі разом із ними сховалися у сповивальній кімнаті. Після розправи хлопець поранив себе. Його схопили. Мотиви вчинку невідомі
В казино "Онейда", которое находится недалеко от города Грин-Бей, штат Висконсин, произошла стрельба