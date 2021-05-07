Мітинги у Греції: жителі обурені намірами влади змінити трудове законодавство [ Редактировать ]
Греція страйкує. На мітинги в Афінах та інших містах вийшли тисячі людей. Вони обурені намірами влади змінити трудове законодавство. Зокрема, збільшити до десяти годин 8 годинний робочий день, а також скасувати п'ятиденку й колективні трудові угоди.
Профспілки докоряють уряду, мовляв, у часи коронакризи влада мала б захищати інтереси працівників. Натомість керівництво держави запевняє - нове законодавство якраз і покликане упорядкувати трудові відносини в умовах цифрових технологій та дистанційної роботи.
Георгос Стефанакис, учасник мітингу:
Ми тут боремося за те, щоб зберегти восьмигодинний робочий день, який упродовж віків кров'ю і жертвами виборював робочий клас. Цим мітингом ми довели, що жоден працівник не вірить урядовій брехні про те, що влада хоче захистити наші права.
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