Греція страйкує. На мітинги в Афінах та інших містах вийшли тисячі людей. Вони обурені намірами влади змінити трудове законодавство. Зокрема, збільшити до десяти годин 8 годинний робочий день, а також скасувати п'ятиденку й колективні трудові угоди.

Профспілки докоряють уряду, мовляв, у часи коронакризи влада мала б захищати інтереси працівників. Натомість керівництво держави запевняє - нове законодавство якраз і покликане упорядкувати трудові відносини в умовах цифрових технологій та дистанційної роботи.

Георгос Стефанакис, учасник мітингу: